Прийменко (Воликова) Захария Кондтатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко (Воликова) Захария Кондтатьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Воликов Кондрат Панкратович

Мать: Воликова Александра Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
07.02.1918

Муж: Прийменко Трофим Яковлевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Трофимовна

Отец ребёнка: Прийменко Трофим Яковлевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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