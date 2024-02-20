Прийменко (Воликова) Захария Кондтатьевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
07.02.1918
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Трофимовна
Отец ребёнка: Прийменко Трофим Яковлевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно