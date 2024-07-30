Климова (Климова) Устиния Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Климова) Устиния Афанасьевна

Место рождения

Аниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

29.11.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Климов Афанасий Зиновьевич

Мать: Климова (Климова) Ксенья (Аксинья) Григорьевна

Аниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Ф.496 оп.16 д.204 л.345об.346 (заказывал справку из Архива) нашел в 1834 ей 12 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#168
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Алексей Трифанович

Рождение ребёнка
07.06.1863 ст.

Дочь: Малютина (Климова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Трифанович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Ф.496 оп.16 д.204 л.345об.346 (заказывал справку из Архива)
Смерть
29.11.1891 ст.
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#86

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