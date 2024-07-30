Климова (Климова) Устиния Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти29.11.1891 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1812
Ф.496 оп.16 д.204 л.345об.346 (заказывал справку из Архива) нашел в 1834 ей 12 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#168
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1863 ст.
Дочь: Малютина (Климова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Трифанович
Ф.496 оп.16 д.204 л.345об.346 (заказывал справку из Архива)
Смерть
29.11.1891 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#86