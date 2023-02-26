Гурцова (Бодюлькова) Матрона Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурцова (Бодюлькова) Матрона Николаева

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.03.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1804

Отец: Бодюльков Николай Григорьев

Мать: Бодюлькова Дарья (Михайлова)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
?.10.1831

Муж: Гурцов Владимир Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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