Гурцова (Бодюлькова) Матрона Николаева
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.03.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1804
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
?.10.1831
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно