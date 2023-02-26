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Бодюльков Андрей Николаев

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1812

Дата смерти

14.10.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Бодюльков Николай Григорьев

Мать: Бодюлькова Анна Андреева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1837

Сын: Бодюльков Иван (Петров по крёстному)

Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1839

Сын: Бодюльков Фёдор

Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1842

Дочь: Агафья Андреева

Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бодюльков Лев Андреев

Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова

Рождение ребёнка
24.03.1845

Сын: Бодюльков Гавриил Андреев

Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1847

Сын: Бодюльков Андрей Андреев

Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1850

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.10.1860
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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