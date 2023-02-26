Бодюльков Андрей Николаев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1812
Дата смерти14.10.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1812
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1837
Сын: Бодюльков Иван (Петров по крёстному)
Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова
Рождение ребёнка
15.05.1839
Сын: Бодюльков Фёдор
Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1842
Дочь: Агафья Андреева
Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова
Рождение ребёнка
24.03.1845
Сын: Бодюльков Гавриил Андреев
Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова
Рождение ребёнка
29.11.1847
Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова
Рождение ребёнка
30.08.1850
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.10.1860
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище