Бодюльков Иван (Петров по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодюльков Иван (Петров по крёстному)

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.01.1837

Дата смерти

17.02.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1837

Отец: Бодюльков Андрей Николаев

Мать: Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.06.1861

Жена: Бодюлькова Ефросинья (Иосифова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.12.1863

Дочь: Мелания Иванова

Мать ребёнка: Бодюлькова Ефросинья (Иосифова)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1871

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Бодюлькова Ефросинья (Иосифова)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.05.1873

Жена: Бодюлькова Мария Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Место жительства
1873
Рождение ребёнка
25.05.1874

Сын: Бодюльков Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Ильина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1878

Сын: Бодюльков Иван Иванов

Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Ильина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
17.02.1879
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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