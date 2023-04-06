Бодюльков Иван (Петров по крёстному)
Место рождения
Дата рождения27.01.1837
Дата смерти17.02.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1837
Бракосочетание
16.06.1861
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.12.1863
Дочь: Мелания Иванова
Мать ребёнка: Бодюлькова Ефросинья (Иосифова)
Рождение ребёнка
28.06.1871
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Бодюлькова Ефросинья (Иосифова)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.05.1873
Жена: Бодюлькова Мария Ильина
Пятницкая церковь
Место жительства
1873
Рождение ребёнка
25.05.1874
Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Ильина
Рождение ребёнка
28.07.1878
Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Ильина
Смерть
17.02.1879
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище