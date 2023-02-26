Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

30.03.1861

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1837

Сын: Бодюльков Иван (Петров по крёстному)

Отец ребёнка: Бодюльков Андрей Николаев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1839

Сын: Бодюльков Фёдор

Отец ребёнка: Бодюльков Андрей Николаев

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1842

Дочь: Агафья Андреева

Отец ребёнка: Бодюльков Андрей Николаев

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бодюльков Лев Андреев

Отец ребёнка: Бодюльков Андрей Николаев

Рождение ребёнка
24.03.1845

Сын: Бодюльков Гавриил Андреев

Отец ребёнка: Бодюльков Андрей Николаев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1847

Сын: Бодюльков Андрей Андреев

Отец ребёнка: Бодюльков Андрей Николаев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1850

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Бодюльков Андрей Николаев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
30.03.1861
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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