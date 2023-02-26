Бодюлькова Параскева (Прасковья) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти30.03.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1837
Сын: Бодюльков Иван (Петров по крёстному)
Отец ребёнка: Бодюльков Андрей Николаев
Рождение ребёнка
15.05.1839
Сын: Бодюльков Фёдор
Отец ребёнка: Бодюльков Андрей Николаев
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1842
Дочь: Агафья Андреева
Отец ребёнка: Бодюльков Андрей Николаев
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Бодюльков Андрей Николаев
Рождение ребёнка
24.03.1845
Сын: Бодюльков Гавриил Андреев
Отец ребёнка: Бодюльков Андрей Николаев
Рождение ребёнка
29.11.1847
Отец ребёнка: Бодюльков Андрей Николаев
Рождение ребёнка
30.08.1850
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Бодюльков Андрей Николаев
Смерть
30.03.1861
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище