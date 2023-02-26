Бодюлькова Дарья (Михайлова)
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения1780
Дата смерти20.12.1820
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Михаил
Мать: не указана
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
25.10.1797
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.05.1800
Сын: Бодюльков Денисий Николаев
Отец ребёнка: Бодюльков Николай Григорьев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1802
Сын: Бодюльков Дорофей Николаев
Отец ребёнка: Бодюльков Николай Григорьев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1804
Дочь: Гурцова Матрона Николаева
Отец ребёнка: Бодюльков Николай Григорьев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1806
Отец ребёнка: Бодюльков Николай Григорьев
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1809
Сын: Бодюльков Герасим Николаев
Отец ребёнка: Бодюльков Николай Григорьев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.12.1820
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от обложной болезни