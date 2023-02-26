Бодюлькова Дарья (Михайлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодюлькова Дарья (Михайлова)

Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

1780

Дата смерти

20.12.1820

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Михаил

Мать: не указана

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
25.10.1797

Муж: Бодюльков Николай Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.05.1800

Сын: Бодюльков Денисий Николаев

Отец ребёнка: Бодюльков Николай Григорьев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1802

Сын: Бодюльков Дорофей Николаев

Отец ребёнка: Бодюльков Николай Григорьев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1804

Дочь: Гурцова Матрона Николаева

Отец ребёнка: Бодюльков Николай Григорьев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1806

Сын: Бодюльков Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Бодюльков Николай Григорьев

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1809

Сын: Бодюльков Герасим Николаев

Отец ребёнка: Бодюльков Николай Григорьев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.12.1820
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от обложной болезни