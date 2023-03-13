Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Панкратъ Андреяновъ

Мать: Матрена Силантьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Мичурина Пелагея

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Антонъ

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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