Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Панкратъ Андреяновъ
Мать: Матрена Силантьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Мичурина Пелагея
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Антонъ
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова