Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

1733 г.р.

Мать

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
1762

Отец: Афонасий

Мать: Прасковья Михайлова