Матрена Силантьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Афонасий
Отец ребёнка: Панкратъ Андреяновъ
Рождение ребёнка
1735
Сын: Спиридонъ
Отец ребёнка: Панкратъ Андреяновъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ненила
Отец ребёнка: Панкратъ Андреяновъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панкратъ Андреяновъ