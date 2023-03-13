Матрена Силантьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Силантьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Афонасий

Отец ребёнка: Панкратъ Андреяновъ

Рождение ребёнка
1735

Сын: Спиридонъ

Отец ребёнка: Панкратъ Андреяновъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Панкратъ Андреяновъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратъ Андреяновъ

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