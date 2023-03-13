Мичурина Пелагея
Место рождения
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Афонасий
Мать: Прасковья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мичуринъ Василий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Мичурина) Салманида
Отец ребёнка: Мичуринъ Василий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Мичуринъ Семенъ
Отец ребёнка: Мичуринъ Василий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Мичуринъ Максимъ
Отец ребёнка: Мичуринъ Василий