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Мичурина Пелагея

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Афонасий

Мать: Прасковья Михайлова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичуринъ Василий

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Мичурина) Салманида

Отец ребёнка: Мичуринъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Мичуринъ Семенъ

Отец ребёнка: Мичуринъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Мичуринъ Максимъ

Отец ребёнка: Мичуринъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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