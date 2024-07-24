Фрейман Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрейман Андрей Александрович
Мать ребёнка: Фрейман Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фрейман Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрейман Валерий Александровч
Мать ребёнка: Фрейман (Ларионова) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно