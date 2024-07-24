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Фрейман Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фрейман Виктор

Мать: Аганова (Акопянс) Серафима Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрейман Андрей Александрович

Мать ребёнка: Фрейман Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фрейман Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрейман Валерий Александровч

Мать ребёнка: Фрейман (Ларионова) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фрейман (Ларионова) Валентина

Смерть
Неизвестно

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