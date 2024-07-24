Аганова (Акопянс) Серафима Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аганова (Акопянс) Серафима Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Акопянс Михаил Зурабович

Мать: Акопянс (Каратаева) Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрейман Александр Викторович

Отец ребёнка: Фрейман Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрейман Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аганов Иван

Рождение ребёнка
12.07.1933

Дочь: Фомина (Аганова) Алла Ивановна

Отец ребёнка: Аганов Иван

Смерть
Неизвестно

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