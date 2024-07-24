Аганова (Акопянс) Серафима Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрейман Александр Викторович
Отец ребёнка: Фрейман Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фрейман Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аганов Иван
Рождение ребёнка
12.07.1933
Дочь: Фомина (Аганова) Алла Ивановна
Отец ребёнка: Аганов Иван
Смерть
Неизвестно