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Невчев Захарий Максимов

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Невчев Максим

Мать: ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
15.?.1849

Жена: Невчева Наталья Ульянова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1858

Дочь: Параскева Захарова

Мать ребёнка: Невчева Наталья Ульянова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1862

Дочь: Татьяна Захарьева

Мать ребёнка: Невчева Наталья Ульянова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1866

Дочь: Пелагия Захариева

Мать ребёнка: Невчева Наталья Ульянова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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