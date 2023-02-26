Невчев Захарий Максимов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Невчев Максим
Мать: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
15.?.1849
Жена: Невчева Наталья Ульянова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1858
Дочь: Параскева Захарова
Мать ребёнка: Невчева Наталья Ульянова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1862
Дочь: Татьяна Захарьева
Мать ребёнка: Невчева Наталья Ульянова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1866
Дочь: Пелагия Захариева
Мать ребёнка: Невчева Наталья Ульянова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно