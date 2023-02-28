Агапова (Кучерова) Олимпиада Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 20.07.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.07.1857
Рождение ребёнка
?.12.1881
Дочь: Жуликова Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Агапов Алексей Никифоров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1901
Отец ребёнка: Агапов Алексей Никифоров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно