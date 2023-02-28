Агапова (Кучерова) Олимпиада Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Кучерова) Олимпиада Иванова

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 20.07.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.07.1857

Отец: Кучеров (качуров) Иван Трофимов

Мать: Кучерова Ксения (Аверьянова)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
?.12.1881

Дочь: Жуликова Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Агапов Алексей Никифоров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Агапов Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Агапов Алексей Никифоров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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