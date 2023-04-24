Кучеров Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения02.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1870
Рождение ребёнка
03.01.1901
Мать ребёнка: Кучерова Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
03.02.1903
Сын: Кучеров Фёдор
Мать ребёнка: Кучерова Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
14.06.1904
Мать ребёнка: Кучерова Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
30.03.1907
Мать ребёнка: Кучерова Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
01.11.1908
Сын: Кучеров Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Кучерова Анна Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучерова Анна Евдокимова
Смерть
Неизвестно