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Кучеров Василий Иванов

Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1870

Отец: Кучеров (качуров) Иван Трофимов

Мать: Кучерова Ксения (Аверьянова)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.01.1901

Сын: Кучеров Иван Васильев

Мать ребёнка: Кучерова Анна Евдокимова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.02.1903

Сын: Кучеров Фёдор

Мать ребёнка: Кучерова Анна Евдокимова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.06.1904

Сын: Кучеров Тихон Васильев

Мать ребёнка: Кучерова Анна Евдокимова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.03.1907

Сын: Кучеров Георгий Васильев

Мать ребёнка: Кучерова Анна Евдокимова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1908

Сын: Кучеров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кучерова Анна Евдокимова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучерова Анна Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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