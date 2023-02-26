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(Невчева) Параскева Захарова

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

?.10.1858

Дата смерти

15.06.1859

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
?.10.1858

Отец: Невчев Захарий Максимов

Мать: Невчева Наталья Ульянова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
15.06.1859
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды
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