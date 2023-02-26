(Невчева) Параскева Захарова
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения?.10.1858
Дата смерти15.06.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1858
Отец: Невчев Захарий Максимов
Мать: Невчева Наталья Ульянова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
15.06.1859
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды