(Campbell) Janet
Место рожденияGlasgow, Lanark, Scotland
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.07.1690
Glasgow, Lanark, Scot.
Рождение
Около 1690
Отец: Campbell Hugh
Мать: Campbell Janet
Glasgow, Lanark, Scotland
Бракосочетание
23.06.1713
Муж: Jack Alexander
Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
06.07.1718
Дочь: Henderson Margarat
Отец ребёнка: Jack Alexander
Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
03.12.1719
Сын: Jack William
Отец ребёнка: Jack Alexander
Govan, Lanark, Scot.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Eupham
Отец ребёнка: Jack Alexander
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Helen
Отец ребёнка: Jack Alexander
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Jack James
Отец ребёнка: Jack Alexander
Смерть
Неизвестно