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(Campbell) Janet

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Место рождения

Glasgow, Lanark, Scotland

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1665 г.р.

Мать

Около 1668 г.р.

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.07.1690
Glasgow, Lanark, Scot.
Рождение
Около 1690

Отец: Campbell Hugh

Мать: Campbell Janet

Glasgow, Lanark, Scotland
Бракосочетание
23.06.1713

Муж: Jack Alexander

Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
06.07.1718

Дочь: Henderson Margarat

Отец ребёнка: Jack Alexander

Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
03.12.1719

Сын: Jack William

Отец ребёнка: Jack Alexander

Govan, Lanark, Scot.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Eupham

Отец ребёнка: Jack Alexander

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Helen

Отец ребёнка: Jack Alexander

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Jack James

Отец ребёнка: Jack Alexander

Смерть
Неизвестно
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