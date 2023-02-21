Campbell (Young) Janet
Место рожденияGlasgow, Lanark, Scotland
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1690
Дочь: Janet
Отец ребёнка: Campbell Hugh
Glasgow, Lanark, Scotland
Бракосочетание
Около 1710
Муж: Campbell Hugh
Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
1711
Сын: Campbell David
Отец ребёнка: Campbell Hugh
Argyllshire, Scotland
Смерть
Неизвестно