Campbell (Young) Janet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиCampbell (Young) Janet

Campbell (Young) Janet

Место рождения

Glasgow, Lanark, Scotland

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1665 г.р.

Дети

Около 1690 г.р.
1711 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: не указан

Мать: не указана

Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
Около 1690

Дочь: Janet

Отец ребёнка: Campbell Hugh

Glasgow, Lanark, Scotland
Бракосочетание
Около 1710

Муж: Campbell Hugh

Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
1711

Сын: Campbell David

Отец ребёнка: Campbell Hugh

Argyllshire, Scotland
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close