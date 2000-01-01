Campbell Hugh
Место рожденияGlasgow, Lanark, Scotland
Дата рождения27.08.1665
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1665
Отец: Campbell George
Мать: Campbell Janet
Glasgow, Lanark, Scotland
Крещение
27.08.1665
Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
Около 1690
Дочь: Janet
Мать ребёнка: Campbell Janet
Glasgow, Lanark, Scotland
Бракосочетание
Около 1710
Жена: Campbell Janet
Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
1711
Сын: Campbell David
Мать ребёнка: Campbell Janet
Argyllshire, Scotland
Смерть
До 1795
of Scotland