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Campbell Hugh

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Место рождения

Glasgow, Lanark, Scotland

Дата рождения

27.08.1665

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Отец

Около 1638 г.р.

Мать

Около 1642 г.р.

Жена

Около 1668 г.р.

Дети

Около 1690 г.р.
1711 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1665

Отец: Campbell George

Мать: Campbell Janet

Glasgow, Lanark, Scotland
Крещение
27.08.1665
Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
Около 1690

Дочь: Janet

Мать ребёнка: Campbell Janet

Glasgow, Lanark, Scotland
Бракосочетание
Около 1710

Жена: Campbell Janet

Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
1711

Сын: Campbell David

Мать ребёнка: Campbell Janet

Argyllshire, Scotland
Смерть
До 1795
of Scotland
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