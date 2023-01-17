Кокорин Григорий Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Григорий Агафонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Кокорин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Кокорин Максим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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