Кокорин Григорий Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Кокорин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Кокорин Максим Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710