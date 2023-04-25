Резунова Макрина Васильева
Место рождения
Дата рождения01.08.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1865 ст.
Крещение
01.08.1865 ст.
Насыпное, Феодосия, Республика Крым
Скорбящей Божией Матери Церковь Селения Насыпкой Феодосийского Уезда. Восприемники: Старо-Крымский мещанин Андрей Емилианов Ерофеев и Солдатка Матрона Иванова Касперева
Смерть
Неизвестно