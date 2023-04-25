Резунова Макрина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезунова Макрина Васильева

Резунова Макрина Васильева

Место рождения

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

01.08.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1837 г.р.

Мать

Вычислено 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1865 ст.

Отец: Резунов Василий Власиев

Мать: Резунова (Шаповаленкова) Анна Михайлова (Гаврилова)

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Крещение
01.08.1865 ст.
Насыпное, Феодосия, Республика Крым
Скорбящей Божией Матери Церковь Селения Насыпкой Феодосийского Уезда. Восприемники: Старо-Крымский мещанин Андрей Емилианов Ерофеев и Солдатка Матрона Иванова Касперева
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.