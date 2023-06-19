Резунов Василий Власиев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1837 ст.
Дата смерти21.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837 ст.
Отец: Резун Влас
Мать: Резун Акилина
Бракосочетание
20.01.1857 ст.
Рождение ребёнка
16.09.1858 ст.
Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)
Рождение ребёнка
29.01.1861 ст.
Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)
Рождение ребёнка
13.03.1863 ст.
Дочь: Ризунова Варвара Васильева
Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)
Рождение ребёнка
01.08.1865 ст.
Дочь: Резунова Макрина Васильева
Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)
Рождение ребёнка
11.10.1869 ст.
Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)
Рождение ребёнка
30.12.1871 ст.
Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)
Рождение ребёнка
02.02.1874 ст.
Дочь: Грызунова Анна Васильева
Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)
Рождение ребёнка
23.07.1878 ст.
Сын: Резунов Пантелеимон Васильев
Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)
Рождение ребёнка
22.10.1879 ст.
Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)
Смерть
21.02.1920
От старческого маразма
Похороны
22.02.1920
Отпет в Екатерининской церкви гор. Феодосии; Погребён на городском кладбище.