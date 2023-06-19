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Резунов Василий Власиев

Место рождения

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Вычислено 1837 ст.

Дата смерти

21.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837 ст.

Отец: Резун Влас

Мать: Резун Акилина

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
20.01.1857 ст.

Жена: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.09.1858 ст.

Сын: Резунов Трофим Васильев

Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
29.01.1861 ст.

Сын: Резунов Игнатий Васильев

Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
13.03.1863 ст.

Дочь: Ризунова Варвара Васильева

Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.08.1865 ст.

Дочь: Резунова Макрина Васильева

Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
11.10.1869 ст.

Сын: Резунов Иоан Васильев

Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
30.12.1871 ст.

Сын: Резунов Василий Васильев

Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.02.1874 ст.

Дочь: Грызунова Анна Васильева

Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)

Рождение ребёнка
23.07.1878 ст.

Сын: Резунов Пантелеимон Васильев

Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
22.10.1879 ст.

Сын: Резунов Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
21.02.1920
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
От старческого маразма
Похороны
22.02.1920
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Отпет в Екатерининской церкви гор. Феодосии; Погребён на городском кладбище.