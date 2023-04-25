Резунова (Шаповаленкова) Анна Михайлова (Гаврилова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резунова (Шаповаленкова) Анна Михайлова (Гаврилова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1857 ст.

Муж: Резунов Василий Власиев

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.09.1858 ст.

Сын: Резунов Трофим Васильев

Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
29.01.1861 ст.

Сын: Резунов Игнатий Васильев

Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
13.03.1863 ст.

Дочь: Ризунова Варвара Васильева

Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.08.1865 ст.

Дочь: Резунова Макрина Васильева

Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
11.10.1869 ст.

Сын: Резунов Иоан Васильев

Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
30.12.1871 ст.

Сын: Резунов Василий Васильев

Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.02.1874 ст.

Дочь: Грызунова Анна Васильева

Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев

Рождение ребёнка
23.07.1878 ст.

Сын: Резунов Пантелеимон Васильев

Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
22.10.1879 ст.

Сын: Резунов Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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