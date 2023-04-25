Резунова (Шаповаленкова) Анна Михайлова (Гаврилова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1857 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.09.1858 ст.
Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев
Рождение ребёнка
29.01.1861 ст.
Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев
Рождение ребёнка
13.03.1863 ст.
Дочь: Ризунова Варвара Васильева
Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев
Рождение ребёнка
01.08.1865 ст.
Дочь: Резунова Макрина Васильева
Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев
Рождение ребёнка
11.10.1869 ст.
Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев
Рождение ребёнка
30.12.1871 ст.
Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев
Рождение ребёнка
02.02.1874 ст.
Дочь: Грызунова Анна Васильева
Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев
Рождение ребёнка
23.07.1878 ст.
Сын: Резунов Пантелеимон Васильев
Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев
Рождение ребёнка
22.10.1879 ст.
Отец ребёнка: Резунов Василий Власиев
Смерть
Неизвестно