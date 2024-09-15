Столярова (Лушина) Екатерина Григорьевна 07.12.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Столярова (Лушина) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Селитьба, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.12.1908

Дата смерти

07.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1908

Отец: Лушин Григорий

Мать: Лушина Матрёна

Селитьба, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.04.1937

Дочь: Смирнова (Столярова) Лариса Фёдоровна

Отец ребёнка: Столяров Фёдор Павлович

Кировский, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
13.05.1937

Муж: Столяров Фёдор Павлович

Караульное, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.02.1941

Сын: Столяров Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Столяров Фёдор Павлович

Кировский, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.06.1944

Дочь: Волосухина (Столярова) Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Столяров Фёдор Павлович

Джаоре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
?.01.1947

Сын: Столяров Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Столяров Фёдор Павлович

Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Смерть
07.12.1987
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

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