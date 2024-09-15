Столярова (Лушина) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения07.12.1908
Дата смерти07.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1908
Отец: Лушин Григорий
Мать: Лушина Матрёна
Рождение ребёнка
08.04.1937
Дочь: Смирнова (Столярова) Лариса Фёдоровна
Отец ребёнка: Столяров Фёдор Павлович
Бракосочетание
13.05.1937
Караульное, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.02.1941
Сын: Столяров Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Столяров Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
13.06.1944
Дочь: Волосухина (Столярова) Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Столяров Фёдор Павлович
Джаоре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
?.01.1947
Сын: Столяров Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Столяров Фёдор Павлович
Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Смерть
07.12.1987
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область