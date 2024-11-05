Волосухина (Столярова) Татьяна Фёдоровна 13.06.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолосухина (Столярова) Татьяна Фёдоровна

Волосухина (Столярова) Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Джаоре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

13.06.1944

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1944

Отец: Столяров Фёдор Павлович

Мать: Столярова (Лушина) Екатерина Григорьевна

Джаоре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосухин Николай Егорович

Рождение ребёнка
20.06.1967

Сын: Волосухин (Столяров) Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Волосухин Николай Егорович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.12.1968

Сын: Волосухин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Волосухин Николай Егорович

Нижненикольский, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.11.1975

Дочь: Бондарева (Волосухина) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Волосухин Николай Егорович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.