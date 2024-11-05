Волосухина (Столярова) Татьяна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения13.06.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1967
Сын: Волосухин (Столяров) Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Волосухин Николай Егорович
Рождение ребёнка
13.12.1968
Сын: Волосухин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Волосухин Николай Егорович
Нижненикольский, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.11.1975
Дочь: Бондарева (Волосухина) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Волосухин Николай Егорович