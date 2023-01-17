село Селитьба, село Селитьба, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Селитьба

Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
1894Селитьба (Нагорная Селитьба, Архангельское), с. каз.при ключе Яблонном.202335711391252Церковь православная 1. Училище. Мельниц 6.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Селитьбенская волость
1015. Селитьба, село бывшее государственное, дворов 474, жителей 2881, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, ч. единов., школа, 11 лавок Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Хвалынский район
52903Селитьбасело52°21'с.ш.47°54'в.д.N-38-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Хвалынский муниципальный район, Алексеевское сельское поселение
63649406116с Селитьбасело
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