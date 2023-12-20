Уваров Михей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Уваров Семен Филипов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уварова Анисья Сергеева
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Уварова) Апросинья Михеева
Мать ребёнка: Уварова Анисья Сергеева
Смерть
Неизвестно