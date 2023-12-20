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Уваров Михей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Уваров Семен Филипов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Анисья Сергеева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Уварова) Апросинья Михеева

Мать ребёнка: Уварова Анисья Сергеева

Смерть
Неизвестно

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