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Уваров Семен Филипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уваров Филип Иванов

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Уваров Михей Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Уваров Устин Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Уваров Тимофей Семенов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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