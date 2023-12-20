Уваров Семен Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уваров Филип Иванов
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831
Сын: Уваров Михей Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Уваров Устин Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно