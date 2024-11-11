Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Погодин Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Погодин Фёдор Осипович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.11.1927

Дочь: Погодина Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Погодин Фёдор Осипович

Куклино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

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