Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Погодин Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Погодин Фёдор Осипович
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.11.1927
Дочь: Погодина Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Погодин Фёдор Осипович
Куклино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область