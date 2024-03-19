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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385976Куклинодеревня58°04'с.ш.38°42'в.д.O-37-066
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе 1 1/2 наделов Юсовым Ефимом Тимофеевичем, крестьянином д. Куклино Болобановской вол. Рыбинского уезда. 1891–1892 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Дело о выкупе земли Родионом Антоновым, крестьянином д. Куклино Болобановской вол. Рыбинского у. 1891–1892 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Дело Показать все
Дело о выкупе 1 1/2 надела Артемьевым Михаилом Артемьевичем, крестьянином д. Куклино Болобановской вол. Рыбинского у. 1894 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Куклино Болобановской волости Рыбинского уезда Алексея Яковлева о переделе мирской земли сельским старостой без общественного приговора. 1 Показать все
Дело по жалобе крестьянской вдовы дер. Куклино Болобановской волости Рыбинского уезда Дарьи Тимофеевой об отказе в праве пользования земельным наделом. 1884–1888 гг. // Г Показать все
Дело о зачете денег крестьянину дер. Куклино Болобановской волости Рыбинского уезда Матвею Григорьевичу Торочкову внесенных в уплату капитального долга по выкупной ссуде. Показать все
Дело о зачете денег крестьянину дер. Куклино Болобановской волости Рыбинского уезда Алексею Торочкову внесенных в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1889–1890 г Показать все
Дело по отношению Рыбинского уездного предводителя дворянства об укреплении права собственности на землю при дер. Кошелево за крестьянином дер. Куклино Болобановской воло Показать все
Дело по обвинению приставом 2 стана Рыбинского уезда кр. Болобановской вол. д. Куклино и др. в буйстве в торговом заведении Семена Каракина Ивана и Арсения Лаптевых в нар Показать все
Дело о причислении к мещанскому обществу крестьянина д. Куклино Болобановской волости Сковородкина Е. И. с семьей. 1879–1880 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ры Показать все
Дело о причислении к мещанскому обществу крестьянина дер. Куклино Болобановской волости Артемьева М. А. с семьей. 1893–1894 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыб Показать все
Дело по отношению Рыбинского уездного присутствия с жалобою крестьянина Болобановской волости дер. Куклина Филиппа Иванова об освобождении его от излишней всыпки с 4-х ду Показать все
Дело о разделе земли умершего крестьянина между домохозяевами деревни Кукино Болобановской волости. 1895 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 46. Опис Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78640452241д Куклинодеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8391Куклино, д. вл.при колодцах.94134042
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КуклиноIII. Ворыгинское общество292519—18Болобановский приход