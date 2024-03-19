деревня Куклино, деревня Куклино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Куклино

Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Рыбинский район
385976Куклинодеревня58°04'с.ш.38°42'в.д.O-37-066

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе 1 1/2 наделов Юсовым Ефимом Тимофеевичем, крестьянином д. Куклино Болобановской вол. Рыбинского уезда. 1891–1892 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Дело о выкупе земли Родионом Антоновым, крестьянином д. Куклино Болобановской вол. Рыбинского у. 1891–1892 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Дело Показать все
Дело о выкупе 1 1/2 надела Артемьевым Михаилом Артемьевичем, крестьянином д. Куклино Болобановской вол. Рыбинского у. 1894 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Куклино Болобановской волости Рыбинского уезда Алексея Яковлева о переделе мирской земли сельским старостой без общественного приговора. 1 Показать все
Дело по жалобе крестьянской вдовы дер. Куклино Болобановской волости Рыбинского уезда Дарьи Тимофеевой об отказе в праве пользования земельным наделом. 1884–1888 гг. // Г Показать все
Дело о зачете денег крестьянину дер. Куклино Болобановской волости Рыбинского уезда Матвею Григорьевичу Торочкову внесенных в уплату капитального долга по выкупной ссуде. Показать все
Дело о зачете денег крестьянину дер. Куклино Болобановской волости Рыбинского уезда Алексею Торочкову внесенных в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1889–1890 г Показать все
Дело по отношению Рыбинского уездного предводителя дворянства об укреплении права собственности на землю при дер. Кошелево за крестьянином дер. Куклино Болобановской воло Показать все
Дело по обвинению приставом 2 стана Рыбинского уезда кр. Болобановской вол. д. Куклино и др. в буйстве в торговом заведении Семена Каракина Ивана и Арсения Лаптевых в нар Показать все
Дело о причислении к мещанскому обществу крестьянина д. Куклино Болобановской волости Сковородкина Е. И. с семьей. 1879–1880 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ры Показать все
Дело о причислении к мещанскому обществу крестьянина дер. Куклино Болобановской волости Артемьева М. А. с семьей. 1893–1894 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыб Показать все
Дело по отношению Рыбинского уездного присутствия с жалобою крестьянина Болобановской волости дер. Куклина Филиппа Иванова об освобождении его от излишней всыпки с 4-х ду Показать все
Дело о разделе земли умершего крестьянина между домохозяевами деревни Кукино Болобановской волости. 1895 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 46. Опис Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Судоверфское сельское поселение
78640452241д Куклинодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8391Куклино, д. вл.при колодцах.94134042

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Болобановская волость
д. КуклиноIII. Ворыгинское общество29251918Болобановский приход
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