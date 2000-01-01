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Коровайков Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коровайков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1931

Дочь: Капустина Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Коровайкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровайкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровайкова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Коровайкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровайков Василий

Мать ребёнка: Коровайкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Коровайкова Анна

Смерть
Неизвестно
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