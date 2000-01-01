Коровайков Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коровайков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1931
Дочь: Капустина Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Коровайкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коровайкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровайкова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Коровайкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровайков Василий
Мать ребёнка: Коровайкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Коровайкова Анна
Смерть
Неизвестно