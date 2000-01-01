Коровайкова (Ширманова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1931
Дочь: Капустина Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Коровайков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Коровайков Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Коровайков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровайков Василий
Отец ребёнка: Коровайков Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно