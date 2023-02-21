Капустина (Коровайкова) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина (Коровайкова) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1931

Дата смерти

21.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1931

Отец: Коровайков Дмитрий Васильевич

Мать: Коровайкова Анна

Рождение ребёнка
28.12.1956

Дочь: Юрина Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Капустин Анатолий Иольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капустин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
21.07.1994
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