Капустина (Коровайкова) Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1931
Дата смерти21.07.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1931
Отец: Коровайков Дмитрий Васильевич
Мать: Коровайкова Анна
Рождение ребёнка
28.12.1956
Дочь: Юрина Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Капустин Анатолий Иольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капустин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
21.07.1994