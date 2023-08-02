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Ханчас Федор Афанасьевич

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

13.02.1909

Дата смерти

17.07.1986

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1909

Отец: Ханчас Афанасий Иванович

Мать: Ханчас (Ушунлу) Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
1941
Попал в плен (военное)
?.10.1941
Хочу разобраться. На человека вышел случайно. http://www.memory-book.com.ua/gallery/albums/983 Читаем внимательно. Фамилия Ханчас Имя Федор Отчество Афанасьевич Последнее место службы 544 СП Воинско... Показать все
Попал в плен (военное)
18.12.1941
ЦАМО РФ - - 33-563783-40
Военная служба
?.10.1942
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
ЦАМО Р , Ф - 33-11458-633
Работа или профессия
После 1945
кадровый военный,директор хлебозавода
Смерть
17.07.1986
Похороны
Неизвестно
Крымское кладбище

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