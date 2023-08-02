Ханчас (Ушунлу) Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ханчас Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Ханчас Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Моя бабушка, которая отдала свою жизнь, чтобы спасти своих детей от голода.
Рождение ребёнка
08.09.1902
Сын: Ханчас Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Ханчас Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1907
Отец ребёнка: Ханчас Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1909
Отец ребёнка: Ханчас Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Волониц (Ханчас) Ольга Афанасьевна
Отец ребёнка: Ханчас Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ханчас Христофор Афанасьевич
Отец ребёнка: Ханчас Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Ханчас) Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Ханчас Афанасий Иванович
Похороны
Неизвестно