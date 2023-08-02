Ханчас (Ушунлу) Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханчас (Ушунлу) Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна

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Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1882

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханчас Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Ханчас Афанасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ханчас Афанасий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Моя бабушка, которая отдала свою жизнь, чтобы спасти своих детей от голода.
Рождение ребёнка
08.09.1902

Сын: Ханчас Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Ханчас Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1907

Сын: Ханчас Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Ханчас Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
13.02.1909

Сын: Ханчас Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Ханчас Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Волониц (Ханчас) Ольга Афанасьевна

Отец ребёнка: Ханчас Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ханчас Христофор Афанасьевич

Отец ребёнка: Ханчас Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Ханчас) Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Ханчас Афанасий Иванович

Смерть
1920
Похороны
Неизвестно

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