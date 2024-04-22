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Ветошкин Яков Никандрович

Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ветошкин Никандр Трофимович

Мать: Ветошкина Полагея Яковлевна (Пелагея)

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ветошкин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Ветошкина Александра Алексеевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветошкина Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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