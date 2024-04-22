Ветошкин Яков Никандрович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ветошкин Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Ветошкина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ветошкина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ветошкина Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно