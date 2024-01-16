Ветошкина Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ветошкин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Ветошкин Яков Никандрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Яков Никандрович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Яков Никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветошкин Яков Никандрович

Смерть
Неизвестно
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