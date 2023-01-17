Костин Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1908
Дата смерти06.05.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1908
Отец: Костин Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1931
Мать ребёнка: Костина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Костина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Костина Евдокия Ивановна
Смерть
06.05.1943