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Костин Алексей Алексеевич

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Место рождения

Ивановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.09.1908

Дата смерти

06.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1908

Отец: Костин Алексей Иванович

Мать: не указана

Ивановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.09.1931

Сын: Костин Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Костина Евдокия Ивановна

Ивановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Костина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Костина Евдокия Ивановна

Смерть
06.05.1943
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