Костина (Мухлаева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Мухлаева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Ивановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

08.02.1903

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1903

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ивановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.09.1931

Сын: Костин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Костин Алексей Алексеевич

Ивановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Костин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Костин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Алексей Алексеевич

Смерть
1998
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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