Костина (Мухлаева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.02.1903
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1903
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.09.1931
Отец ребёнка: Костин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Костин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Костин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костин Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область