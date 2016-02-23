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Костин Степан Алексеевич

Место рождения

Ивановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

22.09.1931

Дата смерти

23.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1931

Отец: Костин Алексей Алексеевич

Мать: Костина Евдокия Ивановна

Ивановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.08.1961

Дочь: Нестерова Наталия Степановна

Мать ребёнка: Костина Нина Михайловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Нина Михайловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Нина Михайловна

Смерть
23.02.2016
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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