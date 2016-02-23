Костин Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.09.1931
Дата смерти23.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1931
Рождение ребёнка
23.08.1961
Дочь: Нестерова Наталия Степановна
Мать ребёнка: Костина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костина Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костина Нина Михайловна
Смерть
23.02.2016