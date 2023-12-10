Покатаева Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покатаева Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1954

Отец: Гаврилов Михаил Игнатьевич

Мать: Гаврилова Евдокия Емельяновна

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