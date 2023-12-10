Гаврилов Михаил Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.1937
Дочь: Овсянникова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
01.09.1939
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
21.11.1942
Сын: Гаврилов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
18.06.1954
Дочь: Покатаева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
07.09.1957
Сын: Гаврилов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962