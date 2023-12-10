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Гаврилов Михаил Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1937

Дочь: Овсянникова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
01.09.1939

Сын: Гаврилов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
21.11.1942

Сын: Гаврилов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
18.06.1954

Дочь: Покатаева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
07.09.1957

Сын: Гаврилов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Евдокия Емельяновна

Смерть
1962
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