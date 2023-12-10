Гаврилова (Иванова) Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Иванова) Евдокия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

18.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Иванов Емельян

Мать: Иванова Анастасия

Рождение ребёнка
14.03.1937

Дочь: Овсянникова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.09.1939

Сын: Гаврилов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
21.11.1942

Сын: Гаврилов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
18.06.1954

Дочь: Покатаева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
07.09.1957

Сын: Гаврилов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Михаил Игнатьевич

Смерть
18.01.1973
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