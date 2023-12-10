Гаврилова (Иванова) Евдокия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1914
Дата смерти18.01.1973
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Отец: Иванов Емельян
Мать: Иванова Анастасия
Рождение ребёнка
14.03.1937
Дочь: Овсянникова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.09.1939
Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
21.11.1942
Сын: Гаврилов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
18.06.1954
Дочь: Покатаева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
07.09.1957
Сын: Гаврилов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1973