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Ильин Емельян Сазонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1885

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1885

Отец: Ильин Сазон Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ильина Евгения Емельяновна

Мать ребёнка: Ильина Ксения Григориевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ильин Владимир Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ильин Семён Емельянович

Мать ребёнка: Ильина Ксения Григориевна

Рождение ребёнка
20.10.1915

Сын: Ильин Яков Емельянович

Мать ребёнка: Ильина Ксения Григориевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ильин Виктор Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Сурова Зоя Емельянова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1946

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