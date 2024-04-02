Ильин Емельян Сазонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1885
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1885
Отец: Ильин Сазон Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ильина Евгения Емельяновна
Мать ребёнка: Ильина Ксения Григориевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ильин Владимир Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Ильина Ксения Григориевна
Рождение ребёнка
20.10.1915
Мать ребёнка: Ильина Ксения Григориевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Сурова Зоя Емельянова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1946