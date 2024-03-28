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Ильин Яков Емельянович

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Место рождения

с. Хрустальное, Луганской области

Дата рождения

20.10.1915

Дата смерти

13.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1915

Отец: Ильин Емельян Сазонович

Мать: Ильина Ксения Григориевна

Бракосочетание
26.07.1946

Жена: Ильина (Антюшина) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
25.09.1947

Дочь: Мотькна (Ильина) Валерия Яковлевна

Мать ребёнка: Ильина (Антюшина) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
24.02.1953

Сын: Ильин Вадим Яковлевич

Мать ребёнка: Ильина (Антюшина) Зинаида Петровна

Смерть
13.03.1994

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