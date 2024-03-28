Ильин Яков Емельянович
Место рожденияс. Хрустальное, Луганской области
Дата рождения20.10.1915
Дата смерти13.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1915
Отец: Ильин Емельян Сазонович
Бракосочетание
26.07.1946
Рождение ребёнка
25.09.1947
Дочь: Мотькна (Ильина) Валерия Яковлевна
Мать ребёнка: Ильина (Антюшина) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
24.02.1953
Мать ребёнка: Ильина (Антюшина) Зинаида Петровна
Смерть
13.03.1994