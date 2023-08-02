Спиридонов Николай Иванович
Место рожденияСССР Архангельская обл., Черевковский р-н д. Козулинская
Дата рождения1903
Дата смерти29.04.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Спиридонов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Спиридонова (Колот(д) кина) Агния Прокопьевна
Рождение ребёнка
04.11.1932
Сын: Спиридонов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Спиридонова (Колот(д) кина) Агния Прокопьевна
Рождение ребёнка
13.02.1938
Сын: Спиридонов Анатолий
Мать ребёнка: Спиридонова (Колот(д) кина) Агния Прокопьевна
Военная служба
С 25.10.1941 по 29.04.1942
ЭГ-3738 / РЭП-95 / Умер от ран
Смерть
29.04.1942
ЦАМО РФ , Ф - 58-А83627-6081
Похороны
После 29.04.1942
Городское кладбище № 1 — действующий некрополь Череповца. Мемориальный комплекс располагается на улице Городского Питомника. На погосте находятся воинские захоронения времен Великой Отечественной войн... Показать все