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Спиридонов Николай Иванович

Место рождения

СССР Архангельская обл., Черевковский р-н д. Козулинская

Дата рождения

1903

Дата смерти

29.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Спиридонов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширанова (Спиридонова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Спиридонова (Колот(д) кина) Агния Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Спиридонова (Колот(д) кина) Агния Прокопьевна

Рождение ребёнка
04.11.1932

Сын: Спиридонов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Спиридонова (Колот(д) кина) Агния Прокопьевна

Рождение ребёнка
13.02.1938

Сын: Спиридонов Анатолий

Мать ребёнка: Спиридонова (Колот(д) кина) Агния Прокопьевна

Военная служба
С 25.10.1941 по 29.04.1942
ЭГ-3738 / РЭП-95 / Умер от ран
Смерть
29.04.1942
Череповец, город Череповец, Вологодская область
ЦАМО РФ , Ф - 58-А83627-6081
Похороны
После 29.04.1942
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Городское кладбище № 1 — действующий некрополь Череповца. Мемориальный комплекс располагается на улице Городского Питомника. На погосте находятся воинские захоронения времен Великой Отечественной войн... Показать все

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