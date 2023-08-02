Спиридонова (Колот(д) кина) Агния Прокопьевна
Место рожденияСССР
Дата рождения30.01.1906
Дата смерти20.01.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР
Рождение ребёнка
04.11.1932
Сын: Спиридонов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Иванович
СССР
Рождение ребёнка
13.02.1938
Сын: Спиридонов Анатолий
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширанова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Иванович
Смерть
20.01.1988