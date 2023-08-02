Спиридонова (Колот(д) кина) Агния Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридонова (Колот(д) кина) Агния Прокопьевна

Спиридонова (Колот(д) кина) Агния Прокопьевна

avatar

Место рождения

СССР

Дата рождения

30.01.1906

Дата смерти

20.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР
Рождение ребёнка
04.11.1932

Сын: Спиридонов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Иванович

СССР
Рождение ребёнка
13.02.1938

Сын: Спиридонов Анатолий

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширанова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Иванович

Смерть
20.01.1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close