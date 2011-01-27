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Никифоров Иван Иванович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

11.04.1932

Дата смерти

27.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1932

Отец: Никифоров Иван Михайлович

Мать: Никифорова Степанида Федоровна

Россия
Рождение ребёнка
17.09.1957

Дочь: Балахонцева Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
05.03.1959

Сын: Никифоров Петр Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
20.05.1961

Дочь: Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
08.12.1963

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Мария Семеновна

Россия
Рождение ребёнка
21.12.1975

Сын: Сергей Никифоров

Мать ребёнка: Никифорова Мария Семеновна

Смерть
27.01.2011
Похороны
Неизвестно
село Ст.Узели Оренбургской области
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