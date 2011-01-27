Никифоров Иван Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.04.1932
Дата смерти27.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1932
Россия
Рождение ребёнка
17.09.1957
Дочь: Балахонцева Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
05.03.1959
Мать ребёнка: Никифорова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
20.05.1961
Дочь: Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
08.12.1963
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова Мария Семеновна
Россия
Рождение ребёнка
21.12.1975
Сын: Сергей Никифоров
Мать ребёнка: Никифорова Мария Семеновна
Смерть
27.01.2011
Похороны
Неизвестно
село Ст.Узели Оренбургской области