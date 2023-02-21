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(Никифорова) Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1961

Отец: Никифоров Иван Иванович

Мать: Никифорова Мария Семеновна

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