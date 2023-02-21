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(Никифорова) Раиса Ивановна
(Никифорова) Раиса Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1961
Пол
Женский
Отец
Никифоров Иван Иванович
1932 г.р.
Мать
Никифорова (Захарова) Мария Семеновна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1961
Отец:
Никифоров Иван Иванович
Мать:
Никифорова Мария Семеновна
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